Palmeiras promete sufocar o São Paulo Com dois meias rápidos e dois centroavantes, o Palmeiras vai atacar o São Paulo o tempo todo, no clássico deste sábado, às 18h10, no Pacaembu. A ordem do técnico Emerson Leão é ?ser o mais ofensivo possível?. Para isso, Leão recuou Marcinho para a função de meia, ao lado de Juninho, e escalou Washington para jogar com Gioino na área. Juntos, estes dois fizeram seis gols no São Paulo este ano ? o primeiro marcou dois pela Lusa, enquanto o argentino fez três pela Universidad de Chile e um pelo Palmeiras. Vai ser a primeira vez que Leão usa uma formação tão ofensiva e a segunda em que Washington e Gioino jogarão juntos desde o início. A única partida em que ambos formaram o ataque titular foi em 8 de maio, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro (derrota por 1 a 0 para o Coritiba), quando o técnico do Palmeiras ainda era Paulo Bonamigo. ?Mas apesar disso, acho que a gente pode se dar bem. Nós temos conversado bastante, procurando acertar tudo para o jogo?, disse Washington, que tem nove gols no torneio, dois a mais que Gioino. Os dois vão tentar acabar com uma marca incômoda: dos últimos 11 jogos contra o São Paulo, o Palmeiras só venceu um. Houve cinco empates e cinco vitórias são-paulinas. Mas, por coincidência, a última vez que o Palmeiras bateu o rival foi no Pacaembu, ano passado, na despedida de Vágner Love: 2 a 1. Apesar disso, Leão voltou a reclamar nesta sexta-feira que preferia jogar no Palestra Itália. Até o último momento a diretoria do clube tentou levar o clássico para seu estádio, mas a CBF vetou, alegando problemas de segurança. ?Já começamos perdendo porque temos de pagar o aluguel do Pacaembu. E o aluguel será caro, porque o jogo começa à noite (18h10) e teremos que bancar a iluminação. Como se isso já não bastasse, tivemos que levar nossa máquina de cortar grama para dar uma aparada no gramado?, reclamou Leão.