Palmeiras promete sufocar Tijuana para ficar com vaga

O Palmeiras quer definir logo sua classificação. Para isso, basta vencer a partida por qualquer resultado. Empate sem gols, mesmo resultado do jogo de ida há duas semanas no México, leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Tijuana avança com a vitória ou um empate com gols. Para vencer a batalha, Gilson Kleina usará tanto a parte tática quanto a psicológica de seus jogadores.

No campo técnico, ele vai repetir o esquema do primeiro jogo, no México, e pedir para o lateral-direito Ayrton colar em Fídel Martínez, apelidado de "Neymar equatoriano" pelo estilo de jogo e aspecto físico. Em Tijuana, o rápido atacante praticamente não participou da partida e o defensor palmeirense foi um dos destaques.

Mas, ao mesmo tempo que precisa ficar atento com a marcação, Gilson Kleina quer gols. Para isso, a aposta é uma forte marcação na saída de bola do time mexicano. Se não der na técnica, o Palmeiras quer marcar o seu gol na base do "abafa", sufocando o adversário.

Para furar o provável bloqueio defensivo do Tijuana, Gilson Kleina quer ainda que o meia Wesley e o atacante Vinícius abusem da velocidade para tentar abrir a defesa adversária. Pelo meio, Tiago Real fica com a responsabilidade de organizar o jogo de forma mais cadenciada, algo que ele faz melhor do que Souza - por isso, venceu a disputa por uma vaga no time.

O Palmeiras ainda pode aproveitar a versatilidade e agilidade do volante Charles, para ele aparecer como surpresa no ataque e fazer a diferença, como já aconteceu na partida contra o Libertad, também no Pacaembu, pela fase de grupos da Libertadores.

No ataque, Kleber tenta aproveitar as chances que estão sendo criadas e não convertidas. No primeiro jogo contra o Tijuana, teve pelo menos quatro oportunidades e passou em branco. Fazer gols tem sido um desafio para o time na Libertadores. Foram apenas cinco gols em sete jogos - Charles (dois gols), Henrique, Patrick Vieira e Caio são os artilheiros palmeirenses na competição.

A diretoria do Palmeiras entende que chegar até as quartas de final da Libertadores seria um grande feito para um time totalmente reformulado e sem recursos para grandes investimentos, cujo maior objetivo na temporada é a disputa da Série B do Brasileiro. Por isso, a grande aposta palmeirense diante do Tijuana é mesmo na força que virá das arquibancadas do Pacaembu.