Palmeiras promove despedida oficial de Alex na arena

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira que o ex-meia Alex terá um jogo de despedida oficial no dia 28, às 21h, no Allianz Parque. A partida será realizada com a presença de grandes jogadores nacionais e internacionais.

"Estou ansioso para voltar a jogar ao lado dos craques daquele time de 1999, que fez história no Palmeiras. E não vejo a hora de poder entrar em campo no Allianz Parque e sentir de novo o carinho da torcida palmeirense. Será de arrepiar", disse Alex, em entrevista ao site do clube.

Alex foi um dos destaques da Copa Libertadores de 1999. No total, ele fez 243 duelos (121 vitórias, 65 empates e 57 derrotas) e 78 gols pelo Alviverde. Além da Libertadores, Alex também conquistou a Copa do Brasil e a Copa Mercosul de 98 e o Torneio Rio-São Paulo de 2000.

O preço e local de venda dos ingressos para o jogo serão divulgados nos próximos dias. Já é certo que apenas o anel inferior da arena ficará disponível para a torcida.

Diversos astros já estão confirmados para a partida: Amoroso, Appiah, Aristizábal, Artur, Athirson, Cléber, Deivid, Djalminha, Edmundo, Euller, Evair, Fabiano, Felipe, Gamarra, Gilberto Silva, Júnior Baiano, Kezman, Leonardo, Luisão, Marcelo Ramos, Maurinho, Mozart, Neném, Oséas, Paulo Miranda, Paulo Nunes, Pedrinho, Rivaldo, Rivarola, Rubens Júnior, César Sampaio, Semih, Tcheco, Tiago, Tuncay, Velloso e Zico.