Palmeiras tem treino intenso de posse de bola antes de folga

Longe dos gramados desde as eliminações no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores, o Palmeiras ainda tem duas semanas de treinamentos pela frente antes de estrear pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 14. Neste sábado, na Academia de Futebol, o clube promoveu um treinamento de posse de bola antes de liberar o elenco para folga neste domingo.

Sob os comandos da comissão técnica sem o treinador Cuca, os jogadores fizeram uma atividade em campo reduzido. Divididos de seis em seis, quatro atletas trocavam passes em um círculo, enquanto dois tentavam retomar a posse de bola.

Recém-contratado pelo time alviverde, o lateral-direito Fabiano, que vinha trabalhando com o time desde a última quinta-feira, foi desfalque na atividade. Já Fabrício, que também chegou ao Palmeiras na última semana, participou normalmente do treinamento.

Segundo o site oficial do Palmeiras, o atacante Cristaldo e os meias Moisés e Allione, que se recuperam de lesões, seguiram cronograma especial com os departamentos de fisioterapia e preparação física.