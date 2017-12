Palmeiras pronto para 2004, dizem atletas Se dependesse dos jogadores, a diretoria do Palmeiras não deveria gastar com reforços para 2004. O time já está pronto e, se seguir com Jair Picerni, preparado para brigar pelos torneios que disputar. Seria uma recompensa pela volta à Primeira Divisão. "Eu acho que o time está mais do que preparado. Demonstramos em campo. Se a crise financeira atrapalhar o Palmeiras, nós temos equipe para brigar com quem for", assegura Magrão. "Nós saímos na frente dos nossos rivais porque temos um time formado, entrosado. Acredito que o Palmeiras atual tem condições de enfrentar quem for. E com condições de evoluir. Estaremos até melhor em 2004", garante Vágner Love. "É condição fundamental o Jair Picerni continuar. Se eu fosse o presidente do Palmeiras não o deixaria sair agora para o Japão ou para onde fosse. Ele conseguiu formar o nosso time e sabe como arrancar o máximo de todos. Nós queremos que o ?papai? Picerni fique", pede Diego Souza. A diretoria irá aproveitar o final do ano para tomar todas as decisões para 2004. Não há consenso se vale ou não apostar na permanência de todos. A expulsão de Adãozinho contra o Sport foi a gota d?água para dificultar a renovação de seu contrato. Sérgio também está interessado em atuar em outra equipe como titular. Marcos pretende renovar antecipadamente seu contrato que terminaria em junho de 2004. Embora exista o interesse do Cruzeiro, ele deseja ficar no clube. "Eu já tenho 30 anos. Estou estabilizado. O Palmeiras é como uma casa para mim. Se quiserem renovar, renovo já." Começa nesta quarta-feira a venda dos ingressos para a partida contra o Botafogo no Parque Antártica. "Será uma festa", promete Vágner Love. "Eu quero a vitória", exige Picerni.