Palmeiras pronto para voltar à 1ª divisão Depois de 363 dias, a angústia da torcida do Palmeiras pode terminar neste sábado. Uma vitória sobre o Marília no Palestra Itália, no jogo das 21h40, combinada com um empate ou derrota do Sport para o Botafogo em Recife, às 16h, recolocará o clube novamente na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um sonho acalentado desde 17 de novembro de 2002, quando o time foi rebaixado para a Série B após perder para o Vitória por 4 a 3. A ansiedade pela partida é enorme: os quase 30 mil ingressos colocados à venda esgotaram-se em 48 horas. Os jogadores referem-se ao confronto como o mais importante de suas vidas. O técnico Jair Picerni vai mais longe: "Será um jogo de macho. Não sou o Roberto Carlos, mas não faltarão emoções. O grupo conviveu com alguns problemas ao longo da temporada, mas, inegavelmente, está vivendo o seu melhor momento. Tenho certeza de que muita coisa vai mudar na vida de cada um que faz parte desta família, dependendo do que acontecer amanhã à noite." Para os jogadores, especialmente os mais jovens, a chance de subir com o Palmeiras está sendo encarada de maneira especial. "Só não podemos tirar os pés do chão. Apesar do clima de festa criado pela torcida, sabemos que ainda não ganhamos nada. Nossa responsabilidade é grande e exige que a atenção seja redobrada", alertou o atacante Edmílson. "É a oportunidade de proporcionar um momento de felicidade máxima à torcida. Mas quero primeiro vencer o Marília para depois pensar em comemorações", completou o zagueiro Gláuber, que entra no lugar de Daniel, com torção no joelho esquerdo. Grana - A premiação foi acertada na semana passada e cada jogador receberá de acordo com o número de partidas disputadas. Descontado o Imposto de Renda, o teto chegará a R$ 23 mil pelo acesso à primeira divisão. "Dinheiro é importante, principalmente para quem está começando agora. Mas o maior prêmio é ter feito parte dessa campanha", disse o goleiro Marcos.