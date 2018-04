Palmeiras prorroga contrato de três revelações da base

SÃO PAULO - O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a prorrogação do contrato de três jogadores revelados nas categorias de base do clube. Apostas palmeirenses para o futuro, o zagueiro Marcos Vinícius, o meia Diego Souza e o atacante Emerson, que já defenderam o time principal, ganharam novo vínculo.

Diego Souza chegou a disputar duas partidas no Brasileirão do ano passado. Como seu contrato acabaria no dia 22 de agosto, foi renovado pelo clube até 31 de julho de 2017.

O contrato de Emerson acabaria ainda no dia 31 de maio, mas foi prorrogado até 31 de dezembro de 2015. O atacante fez sua estreia no profissional no começo de abril, diante do Tigres, na Libertadores.

Marcos Vinícius também estreou no time profissional recentemente, com a participação no jogo contra o Mirassol, no dia 27 de março, pelo Paulistão. Seu contrato acabaria em novembro de 2014. Agora vai vigorar até o final de 2015.

Sob o comando do técnico Gilson Kleina, o Palmeiras tem tentado aproveitar melhor os jogadores formados nas categorias de base. Nomes como o volante João Denoni, o meia-atacante Patrick Vieira e o atacante Vinicius tem ganhado espaço no elenco palmeirense nos últimos tempos.