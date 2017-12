Palmeiras prorroga empréstimo de Mendieta ao Olimpia

O paraguaio Mendieta não vai retornar ao Palmeiras nesta temporada. O Olimpia prorrogou contrato com o meia até dezembro, com a condição de que não vai poder escalar o jogador caso enfrente o time paulista pela Copa Libertadores. A equipe paraguaia vai bancar integralmente os salários.

"O Olimpia arcará com 100% do salário do jogador ", disse o agente do atleta, Regis Marques, à Rádio Cardinal Deportivo 730 AM. O contrato de Mendieta com o Palmeiras termina em junho do ano que vem. O jogador chegou ao clube em 2013, após passagem pelo Libertad. Desde 2015 o paraguaio retornou ao seu país e tem se destacado no Olimpia, onde atua sob o comando do ex-lateral Francisco Arce.

O jogador já iniciou a pré-temporada com o clube paraguaio na cidade de Tobatí. O Olimpia está no grupo 7 da Libertadores, ao lado do Emelec, do Equador, do Deportivo Táchira, da Venezuela, e do Pumas, do México. O elenco se apresenta na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol para iniciar a pré-temporada.