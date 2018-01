Palmeiras punirá astro dos juniores A diretoria do Palmeiras confirmou, neste domingo, que o atacante Vágner, principal jogador do time de juniores, levou uma mulher à concentração, em São José dos Campos, no sábado, véspera da partida entre o Palmeiras e o Joseense, pela primeira fase da Copa São Paulo. O ato de indisciplina poderá lhe custar muito caro. A primeira decisão da comissão técnica, comandada por Karmino Colombini, foi a de afastá-lo da partida. Nem sequer ficou no banco de reservas na vitória por 6 a 1 sobre o Joseense, que classificou a equipe para a segunda fase. O presidente Mustafá Contursi e o diretor de Futebol Sebastião Lapola ficaram irritadíssimos quando souberam da notícia, pois Vágner tem apenas 18 anos, é uma das grandes promessas do clube e tinha grandes chances de ser promovido ao profissional ainda nesta temporada. Foi o artilheiro do Campeonato Paulista de Juniores de 2002. Agora, o coordenador de Futebol Márcio Araújo, que chefia a delegação em São José dos Campos, vai se reunir com Mustafá e Lapola para que se defina a punição a ser aplicada. Ainda não está definido se o atacante ficará fora da partida contra o Taubaté, pela segunda fase. Há, no Palestra Itália, quem defenda sua dispensa do clube, mas dificilmente a diretoria tomará tal atitude, por se tratar de um jogador de futuro e que poderá dar lucro daqui a alguns anos. "A história é verdadeira, ele realmente cometeu um ato de indisciplina e o caso foi entregue à diretoria", declarou o assessor de Imprensa Márcio Trevisan.