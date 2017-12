Palmeiras: quem joga com Ricardinho? Estevam Soares ainda não escolheu o companheiro de Ricardinho no ataque do Palmeiras, que pega neste sábado o Paysandu no Estádio Palestra Itália, precisando vencer para seguir na luta pelo título do Brasileirão. Na primeira parte do treino desta quinta-feira (um coletivo contra o time juvenil), o técnico escalou Pedrinho no ataque e Diego Souza como armador. Foi um fiasco. Após 30 minutos sem gols, Estevam colocou Pedrinho no meio-de-campo (sua posição original) e Thiago Gentil no ataque. O time melhorou e venceu: 1 a 0, gol de Magrão. Estevam, o goleiro Sérgio e o meia Pedrinho admitiram que o time começou o treino "displicente", mas negaram que isso fosse reflexo da demissão do preparador físico Walmir Cruz. "Houve uma conversa justamente para tentar conscientizar os atletas de que o trabalho deve ser continuado", disse Estevam, que não foi consultado pela diretoria sobre a demissão de Cruz. Os três lamentaram também a demissão do assessor de imprensa Guilherme Prado. Parece incrível, mas o Palmeiras é, hoje, o único clube da Série A que não tem um assessor. Sem este profissional para orientar o trabalho dos jornalistas, a situação ficou tão caótica que foi o próprio Estevam quem teve de organizar e determinar quais jogadores dariam entrevistas. Estevam espera um substituto para Prado, mas Mustafá Contursi disse que não irá contratar um novo assessor. "Pra quê?", diz ele.