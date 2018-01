Palmeiras quer a 3ª vitória seguida O Palmeiras ainda não venceu três jogos seguidos neste Campeonato Brasileiro, mas tem boas chances de conseguir esta marca hoje à noite, às 20h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio, diante do Flamengo. Confiança é o que não falta. Mesmo atuando fora de casa, contra um time desesperado e com muitos jogadores novos, os palmeirenses não perdem o sono. "Na época de Zico, Adílio, de Maracanã cheio, eu dormia mais preocupado," disse o técnico Emerson Leão. "O Flamengo tem tradição fantástica, mas vem sofrendo bastante. Temos de aproveitar este momento." Os jogadores seguem a linha de raciocínio do treinador. "É hora de aproveitar a fase ruim deles, que não é de um, dois anos. Já dura muito e chega a dar pena. Queria era ver o Flamengo, e também o Vasco, na briga por títulos", lamentou Juninho Paulista. "Vou torcer para o Flamengo melhorar, mas não vamos dar sobrevida a eles", emendou Baiano, de volta após dois jogos de suspensão. Outro motivo de tranqüilidade para Leão é enfrentar um adversário com atletas novos, desconhecidos. Oportunidade para começar a implantar as cinco regras para o time ficar com o seu jeito: conhecimento, personalidade, definição, retorno e, o principal, perder o medo da vitória. Então, qual seria o grande temor diante de um enfraquecido Flamengo? "O desconhecido, pois, se bobear, ele vai te comer. Então, é mostrar força e passar por cima dele", definiu Leão.