Palmeiras quer a Copa SP pela 1.ª vez Tentando apagar a má imagem nas edições anteriores da Copa São Paulo de Juniores, Palmeiras, Santos e Portuguesa estréiam na competição neste domingo. O Alviverde, assim como na edição de 2001, terá dois representantes para tentar acabar com um tabu. Em 33 edições nunca conquistou um título. A motivação dos jogadores dos técnicos Sérgio Gobeth, do time principal, e Caio Zanardi, do Palmeiras B, é a declaração do técnico Vanderlei Luxemburgo, dos profissionais, de que pode aproveitar alguns atletas. "Vou assistir aos confrontos, observar os jogadores", disse. "Eles podem ser aproveitados", concluiu Luxemburgo, que coletará informações com o coordenador das categorias de base, Paulo Campos. Um grande reforço para o time principal do Palmeiras será o local dos jogos. O time foi beneficiado e será o único dos clubes grandes da capital a ter como sede de seus jogos o estádio Palestra Itália. Outra conquista foi no sorteio dos adversários. Nenhum rival de São Paulo no Grupo G. A estréia será às 16 horas deste domingo, contra o modesto Serrano, do Espírito Santo. Às 14 horas, na preliminar, Figueirense, equipe administrada pelos jogadores César Sampaio e Rivaldo, e Corinthians, de Alagoas, se enfrentam. O Palmeiras B está no Grupo N, com sede em Taubaté. O primeiro jogo é contra o recordista de títulos do torneio, o Fluminense, cinco conquistas. O Santos vive da lembrança do título de 1984. Assim como o time profissional, entrou em decadência e nunca mais obteve uma conquista. Tenta ainda acabar com o rótulo de coadjuvante. Nas últimas edições da Copa, foi eliminado na primeira fase. E o primeiro desafio vai ser uma pedreira, o sempre forte Bahia, às 16 horas, pelo Grupo C, em São Roque. A Lusa, campeã de 1991, vai ao litoral para tentar manter a fama de revelar craques, diante do Guarujá, na Chave K.