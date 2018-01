Palmeiras quer Alex, o da CPI O segundo reforço do Palmeiras vem da França. Alex Dias, atacante do Saint Étienne, recebeu uma proposta para defender o clube paulista na Segunda Divisão em 2003. Alex Dias, ex-jogador do Goiás, está no futebol francês desde 1999 e foi envolvido em um caso de passaporte falso. A sua contratação deve ser definida antes do Natal. E Nenê e Pedrinho podem deixar o Parque Antártica. "Seria uma honra voltar ao Brasil e jogar no Palmeiras que é um grande clube. Estou há um bom tempo na França", disse Alex Dias, ontem. "Não vejo nenhum problema jogar na Segunda Divisão". Leia mais no Jornal da Tarde