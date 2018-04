Palmeiras quer assegurar vaga para Libertadores contra o Inter

Depois de cinco meses entrando e saindo do G-4 (grupo dos quatro melhores), tendo sempre a Libertadores como único objetivo no Brasileiro, o Palmeiras pode, enfim, terminar com essa agonia neste domingo, contra o Inter, às 16 horas, em Porto Alegre. Basta vencer o time gaúcho e torcer para que o Sport ganhe do Cruzeiro, no Recife. A vaga, assim, viria com uma rodada de antecedência. "Seria um grande alívio", admite o atacante Rodrigão. "É difícil que seja já nesta rodada, mas é possível", emenda o técnico Caio Júnior. Veja também: Classificação Calendário e resultados A Libertadores sempre foi o maior objetivo do Palmeiras no ano. Desde o início, ninguém da comissão técnica ou da diretoria iludiu a torcida falando em título. A meta nunca deixou de ser a classificação, que trará mais dinheiro e, conseqüentemente, a possibilidade de montar um time mais forte em 2008. "Mantendo essa base e contratando mais alguns reforços, vamos brigar por títulos no ano que vem", diz Caio Júnior, de contrato renovado. Em seu discurso, o técnico lembrou que, no ano passado, o Palmeiras terminou o campeonato lutando para não ser rebaixado. Por diversas vezes, os próprios jogadores sentiram que havia um descrédito por parte da torcida com relação ao time. "Falavam que o Palmeiras iria novamente lutar para não cair. Mas conseguimos nos tornar um time competitivo", repete o técnico. INTERNACIONAL Clemer; Sidnei (Wellington Monteiro), Orozco e Marcão; Elder Granja, Edinho, Guiñazu, Fernandão e Jorge Luiz; Iarley e Gil (Adriano). Técnico: Abel Braga. PALMEIRAS Diego Cavalieri; Wendel, David, Dininho e Leandro; Pierre, Makelele, Martinez e Caio; Edmundo e Rodrigão. Técnico: Caio Júnior. Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo (SC). Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Horário: 16 horas Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: Globo e Band Demorou, mas isso, de fato, aconteceu. Foi na décima rodada que o Palmeiras entrou pela primeira vez no G-4, após vitória sobre o Náutico, no Recife. Mas aquele que poderia ter sido um fim de semana alegre tornou-se um pesadelo, com a notícia da morte do atacante Alemão, vítima de acidente de trânsito, no Rio. "Tivemos dificuldades no ano. Vários baques. Acabamos nos unindo mais com essas adversidades", lembra Edmundo. Salários atrasados e problemas na contratação de um centroavante foram algumas delas. O Palmeiras chegou a ser esnobado por Kléber Pereira e abandonado por Paulo Baier. Coube a jogadores até então desconhecidos como Pierre, Makelele e Valmir reerguerem o time. "Nunca deixamos de lutar", destaca Caio Júnior. "Mas o momento mais importante foi quando ganhamos do Corinthians por 1 a 0, com cinco desfalques. Ali ganhamos o moral que faltava."