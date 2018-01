Palmeiras quer contratar Luís Fabiano O Palmeiras já contratou Edmundo e está prestes a fechar com Enílton. Mas a diretoria do Palestra Itália segue na caça do "matador" pedido pelo técnico Emerson Leão. O ex-são-paulino Luís Fabiano, de 25 anos, atualmente no Sevilla, é o próximo alvo da diretoria palmeirense. "Precisamos de um diferencial para o ataque", disse o treinador, sem revelar nomes. Luís Fabiano, que teve grande passagem pelo São Paulo, acumulou fracassos no futebol europeu. Já disputou o Campeonato Francês pelo Rennes, o Português, pelo Porto, e o Espanhol, pelo Sevilla. O nome de Luís Fabiano surgiu após os fracassos nas negociações com Washington, que está no Verdy Tokyo, e Vágner Love, do CSKA, da Rússia. O alto valor no investimento dos atletas assustou os dirigentes palmeirenses. "Entramos em contato, mas os números estão fora da realidade do futebol brasileiro", disse o diretor de Futebol Salvador Hugo Palaia. Love ? que foi chamado de "traíra" no jogo beneficente de quarta-feira ? tem proposta do CSKA para estender seu contrato até o fim de 2009, enquanto Washington é pretendido pelo Urawa Reds, o clube mais popular do Japão. Só seu passe custaria US$ 5 milhões. Leão explicou o interesse por Enílton, do Juventude, e Rodrigo Fabri, do Atlético Mineiro. "São bons jogadores e servirão de reposição de peças. O Enílton vem para o lugar do Warley, cujo contrato acaba no fim do ano, e o Fabri para a vaga do Pedrinho, que saiu para o futebol árabe." Leão disse que, a exemplo de Fabri, o zagueiro Douglas, do São Caetano, foi oferecido por empresários. "Conheço o Douglas desde o Paulista, quando ele jogou pelo América, de Rio Preto", afirmou Leão. "Dentro dos nossos padrões financeiros nada absurdos, trata-se de um jogador para compor o grupo. É bom lembrar que o Gamarra vai disputar a Copa pela seleção paraguaia." Frustração - Leão teve frustrada a sua tentativa de trocar o são-paulino Diego Tardelli por Diego Souza. O clube do Morumbi acertou o empréstimo do jogador para o Betis (ESP).