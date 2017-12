Palmeiras quer dar um presente à torcida Os jogadores do Palmeiras prometem não vacilar diante da torcida que lotará o Palestra Itália para acompanhar a partida contra o Botafogo, sábado, às 16 horas. Mesmo com o título da Série B garantido, todos querem presentear os torcedores na última partida. "O respeito aos torcedores tem que ser total. Afinal, apesar do clima festivo, eles vão nos cobrar. Mas é claro que, independentemente do resultado, nosso principal objetivo já foi alcançado", diz o volante Marcinho. O goleiro Marcos garante que pensará em comemorar apenas após a partida. "Se fosse para fazer festa, o Botafogo traria a cerveja e o Palmeiras faria o churrasco. Mas vai ser uma partida oficial. O resultado ficará registrado na história dos confrontos entre os clubes. Para mim, mais importante do que dar a volta olímpica será comemorar a volta do orgulho de ser palmeirense. Principalmente porque ganhamos a vaga para a Série A dentro de campo."