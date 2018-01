Palmeiras quer definir técnico nesta 5ª Muricy Ramalho continua sendo o preferido da diretoria para assumir o comando do time do Palmeiras. O próprio presidente do clube, Affonso Della Monica, admite isso. A contratação do treinador pode ser definida nesta quinta-feira. Com uma proposta do Palmeiras em mãos, ele ficou de responder se aceita ou não. Nesta quarta-feira à noite, comandaria o Internacional contra o Chapadão (MS), em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. Quem tem intermediado a negociação é Márcio Rivellino, empresário de Muricy. É ele quem conversa com a diretoria palmeirense os detalhes para que Muricy assuma o time alviverde. Os salários do treinador e a formação da comissão técnica já foram discutidos. Muricy deve trazer seu auxiliar, Tata, para o clube. O preparador físico Moraci Sant?Anna vai permanecer no Palmeiras. Tido como ?um homem de palavra?, Muricy disse, primeiramente, que iria cumprir o contrato com o Inter até o fim. Ou seja, dezembro. Nesta quarta-feira, porém, já deu entrevistas num tom bem diferente. ?O futebol é dinâmico. Hoje a gente está num lugar e amanhã, em outro?, disse. Fernando Carvalho, presidente do Inter, custou a acreditar que Muricy tivesse dado entrevistas dizendo que poderia deixar o clube gaúcho. Não quer perdê-lo para o Palmeiras.