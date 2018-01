Palmeiras quer dois do São Caetano Depois de Warley, contratado no sábado, o Palmeiras ainda tentará outros dois reforços vindos do São Caetano: o lateral-esquerdo Triguinho e o centroavante Fabrício Carvalho. A idéia do comitê gestor de futebol - responsável pela montagem do elenco durante o período de transição política no Palestra Itália - é fazer uma parceria com o clube do ABC e comprar 50% dos direitos federativos daqueles jogadores. No entanto, os dirigentes sabem que as negociações serão difíceis, pois o São Caetano promete dificultar a saída de qualquer jogador, às vésperas do início do Campeonato Paulista. O lateral-direito André Cunha, destaque da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, continua na lista de reforços do Palmeiras. Até agora, o técnico Estevam Soares ganhou quatro reforços. Além de Warley, chegaram os meias Cristian e Marcel, que atuaram no Paraná, e o lateral-direito Bruno, revelado pelo Marília. Se as contratações não vieram no número que o treinador esperava, ao menos os dirigentes conseguiram renovas os contratos de jogadores importantes, como os zagueiros Nen e Gabriel e o atacante Ricardinho. Até o fim da semana, o lateral-esquerdo Lúcio pode receber uma proposta do Celta, da Espanha.