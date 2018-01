Palmeiras quer Donizete e Athirson Enquanto os jogadores do Palmeiras treinavam hoje em Serra Negra, a diretoria tentava, em São Paulo, acertar a contratação do atacante Donizete, do Botafogo-RJ. O lateral-esquerdo Athirson, da Juventus de Turim, seria outro nome que interessa ao Alviverde para substituir Felipe. Já o meia Lopes não havia renovado seu contrato até o início da noite. A equipe fará amanhã um jogo treino contra uma seleção local. No sábado, o time enfrenta o Etti Jundiaí. No grupo atual, a principal novidade é a presença do lateral-esquerdo Leandro, vindo das categorias de base.