Palmeiras quer Éverton para ceder Love ao Flamengo

O acerto com o meia Éverton, que também chegou a ser usado na ala esquerda, não é tão difícil. Ele pertence à Traffic, parceira do Palmeiras, e tem contrato com o Flamengo até o próximo dia 31. O único empecilho é que a renovação já está encaminhada na Gávea.

O Flamengo teria que abrir mão deste pré-acordo para o jogador se acertar com o Palmeiras. O vice-presidente Gilberto Cipullo cuida pessoalmente do assunto e espera resolvê-lo nesta segunda-feira.

Éverton é visto como um bom reforço no Palmeiras. É versátil como gosta o técnico Muricy Ramalho. Apesar de ser meia de origem, o jogador de 21 anos, que iniciou carreira no Paraná, se destacou na temporada jogando improvisado pela esquerda quando Juan se lesionou. Mesmo depois da recuperação do titular, ele continuou na função até se machucar, voltando nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.