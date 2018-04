Palmeiras quer evitar a acomodação O técnico Estevam Soares tem a receita - óbvia, mas longe de ser fácil - para que o Palmeiras se mantenha na liderança do Campeonato Brasileiro: vencer sempre. Diante do Vitória, às 18 horas, no Barradão, em Salvador, a equipe volta a sentir o gosto de ser o inimigo a ser batido por todos. "Daqui para frente, qualquer erro pode nos custar muito caro", avisa. "Por isso, não podemos perder a concentração nos jogos e nos treinos, pois temos muito a melhorar." A afirmação faz referência à fama da equipe de se acomodar, em determinados momentos. "Não podemos vacilar como na derrota para o Goiás (3 a 0, no Palestra Itália). Vínhamos bem até aquele jogo", adverte o lateral-esquerdo Lúcio. "Contra o Vitória, se não pudermos ganhar, também não podemos perder." Os desfalques, principalmente por suspensões, nos últimos oito jogos, não foram problema para Estevam. "Quando assumi o time, disse que todos teriam chance de jogar", lembrou. "Hoje, não tenho medo de dizer que tenho 17 ou 18 jogadores que podem entrar a qualquer momento e a equipe não vai perder qualidade." Para o lateral-direito Baiano, que atuou por dois anos no futebol espanhol, essas mudanças são naturais. "Na Europa, de um jogo para o outro, dependendo das circunstâncias, o treinador muda cinco ou seis jogadores de uma vez", disse. "Precisamos continuar melhorando, pois ainda não ganhamos nada." Diante do Vitória, o time terá novas alterações. Pedrinho e Magrão, de volta da seleção brasileira, estão à disposição, mas apenas Magrão tem vaga grantida. Para o lugar do volante Marcinho, suspenso, Pedrinho, Alceu e Diego Souza, destaque na vitória por 3 1 sobre o Internacional, disputam a posição. O goleiro Sérgio guarda más lembranças de Salvador: é o único jogador do Palmeiras que estava em campo na derrota por 4 a 3, em 2002, que decretou a queda para a Série B. "Depois do jogo, parecia que eu tinha perdido um parente", disse. "Hoje, só quero aproveitar o bom momento, há muito tempo não tinha chance de ser titular por tantos jogos."