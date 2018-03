Palmeiras quer ex-zagueiro corintiano Depois de contratar quatro jogadores - Juninho Paulista, Washington, Gioino e Marcinho - os dirigentes do Palmeiras correm atrás de mais dois para a sequência da temporada. Os nomes do lateral-direito Paulo Baier, do Goiás, e do zagueiro Fábio Luciano, ex-Corinthians e atualmente no Fenerbahçe (Turquia), são os mais cotados. O interesse pelo lateral, de 30 anos, surgiu com a possibilidade de utilizar algum jogador do elenco palmeirense como moeda de troca. Paulo Baier é um dos destaques do Goiás nas últimas temporadas e responsável por muitos gols e assistências para o time. Com relação a Fábio Luciano, a diretoria do Palmeiras abriu o olho depois que o zagueiro declarou que está com vontade de voltar ao futebol brasileiro. O jogador está jogando na Turquia há três anos, quando se transferiu do Corinthians para o Fenerbahçe.