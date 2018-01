Palmeiras quer experiência para time Com Gamarra ou Fábio Luciano na defesa e França ou Fernando Baiano no ataque, o Palmeiras espera ganhar a força que lhe faltou no Campeonato Paulista para brigar por títulos em 2005. O planejamento do clube e do técnico Candinho é juntar mais duas contratações de peso e experiência à de Juninho Paulista. O Palmeiras já tem os medalhões Marcos, Magrão, Pedrinho e, agora, Juninho, mas considera ser pouco e busca, como prioridades, um zagueiro e um centroavante. As negociações com Gamarra e Fábio Luciano estão em andamento, mas o segundo tem menos chances de ser liberado pelo Fenerbace, da Turquia. Já para o ataque as tentativas são ainda mais difíceis. França pode ser apenas um sonho, mas diretores palmeirenses ainda insistem no ex-são-paulino, enquanto Fernando Baiano corre por fora. Outros que podem chegar ao clube são o zagueiro Leonardo, do Bahia, e o atacante Washington, da Portuguesa. Com o centroavante a transferência estaria já praticamente concluída, embora o Palmeiras ainda não admita abertamente. "Não estou sabendo de Washington. Tenho visto os gols dele na televisão, mas não sei de nada", diz Candinho.