Palmeiras quer foco no América antes de clássico no Morumbi O torcedor palmeirense pode até já estar pensando no jogo de domingo, contra o São Paulo, no Estádio do Morumbi. Os jogadores, entretanto, estão todos atentos ao adversário de quinta-feira. Vencer o América, em Rio Preto, é obrigação. Com 28 pontos, na quarta colocação, um triunfo deixará o clube do Palestra Itália mais perto das semifinais do Campeonato Paulista - restam quatro rodadas para o término da primeira fase. ?Não adianta pensar agora no São Paulo e não vencer o América. Temos de analisar o campeonato como um todo?, disse o zagueiro Dininho, confirmado como titular ao lado de David - Edmílson, com contratura muscular na coxa esquerda, ficará parado por ao menos uma semana. "Todos nós estamos cientes da importância dessa seqüência de jogos e do clássico com o São Paulo, mas temos de pensar em um jogo de cada vez", acrescentou o goleiro Diego Cavalieri. Na última partida, sábado, David marcou um gol contra, na vitória palmeirense sobre o Marília por 3 a 2 - foi, aliás, o segundo gol contra do zagueiro na competição. Mesmo assim, o garoto de 19 anos recebe os elogios do novo companheiro de zaga. ?Pela idade, ele até que reagiu muito bem. Tem a humildade de reconhecer o erro?, afirmou Dininho. ?Ele tem técnica, marca e cabeceia bem.? Dininho elogia David, mas sabe que o Palmeiras ainda precisa de melhoras no setor defensivo. ?Nosso time é ofensivo e marca muitos gols?, disse, lembrando que a equipe alviverde tem o segundo melhor ataque da competição, com 31 gols marcados. ?O ideal é fazer e não tomar. Tem de melhorar isso [a zaga).? O Palmeiras já levou 20 gols no Estadual. Para a partida de quinta, o atacante Edmundo foi confirmado no time titular - ele chegará a marca de 200 jogos com a camisa do clube alviverde. A viagem para São José do Rio Preto será de avião fretado, para evitar o desgaste físico dos atletas, cansados pela maratona de dois jogos por semana. Mais desfalques Além de Edmílson, o treinador Caio Júnior foi informado nesta terça que o atacante Cristiano ficará mais um mês longe dos gramados por causa de uma lesão no joelho direito. Ele machucou o local na derrota para o Ipatinga, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, na semana passada. Essa é a segunda baixa do ataque alviverde. Antes, no clássico com o Corinthians, Alemão, que também foi contratado nesta temporada, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e foi submetido a uma cirurgia. Ele ficará parado por mais seis meses. Com isso, o técnico já pediu à diretoria palmeirense a contratação de reforços para o setor, visando a disputa do Campeonato Brasileiro - o Nacional começa no final de maio.