Palmeiras quer França e Kleberson Mustafá Contursi vai abrir os cofres do Palmeiras. O presidente deixará de lado o bom e barato e atenderá o técnico Jair Picerni, contratando reforços de peso. Para o ataque França está perto de acerto: o clube fez proposta de R$ 100 mil de salários e está otimista quanto à resposta. Kleberson é a grande aposta para a armação das jogadas. O meia da seleção brasileira já esteve nos planos do clube em 2002. Agora, o Palmeiras tentará contar com seu futebol até o fim do ano. Os contatos serão mantidos nos próximos dias. Seria a grande jogada de Mustafá para suprir a ausência de Edmundo. O dirigente, contudo, terá bastante trabalho para convencer os dirigentes do Atlético-PR a fazer negócio. "Jamais emprestaremos o Kleberson para equipes do Brasil", informou Antônio Carletto, diretor de Futebol do Atlético-PR, que detém 50% dos direitos federativos do atleta - a outra metade é do Professional Soccer Tecnical Center (PSTC), de Londrina - enfatizando que não precisa fazer uma "ponte" para concretizar o sonho de negociar o jogador para a Europa. Na verdade, o Atlético precisa. Depois da Copa do Mundo, o Atlético recusou proposta de US$ 8 milhões de um clube escocês, achando que valorizaria ainda mais o atleta. O PSTC queria negociá-lo. Agora, clube e jogador andam em baixa e ser a estrela de uma equipe poderia, mais uma vez, colocar Kleberson em evidência. O que facilitaria a transação é o bom relacionamento entre Mustafá e Juan Figer, representante do meia. O dirigente costuma fazer negócios com o empresário. No caso de França, o adiamento do Campeonato Brasileiro da Série B contribuiu para as negociações. O Bayer Leverkusen aceita emprestar o atacante, mas apenas em maio, quando acaba o Campeonato Alemão. O diretor de Futebol Fernando Gonçalves recebeu carta branca de Mustafá para entrar em acordo com o sonhado goleador do técnico Jair Picerni. "Precisamos de alguém para empurrar a bola para as redes", diz com insistência Picerni. Nesta semana houve novo contato entre o dirigente palmeirense e o procurador de França, Wagner Ribeiro. O clube ofereceu R$ 100 mil de salários e aguarda resposta. O Bayer pagaria outra parte, mas voltou atrás na decisão. Com isso, o atacante - pouco aproveitado na Alemanha, com muita vontade de retornar ao País e sem se importar em disputar a Segunda Divisão - pediu um pouco mais, em torno de R$ 120 mil por mês.