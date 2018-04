Palmeiras quer imitar o Atlético-PR O empate por 1 a 1 entre Santos e Atlético-PR, quarta-feira, na Vila Belmiro, teve um espectador especial: o treinador Estevam Soares. E o técnico do Palmeiras gostou muito do que viu. Tanto que vai reproduzir o esquema tático do time paranaense ? com forte marcação no meio-campo e saída rápida nos contra-ataques ? para tentar surpreender a equipe de Vanderlei Luxemburgo no clássico de domingo, no Pacaembu. Correia, que volta de suspensão, Marcinho e Magrão serão os responsáveis pelo combate no meio-campo. ?Não é um esquema tão estranho, porque já atuamos dessa maneira algumas vezes no campeonato?, disse o meia Diego Souza, que, no revezamento com Elson, terá a função de ajudar Osmar no ataque. A última vez que o Palmeiras utilizou o esquema com cinco jogadores na meia e apenas um homem de frente foi na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, dia 1º de agosto, em Volta Redonda. ?Ainda falta um pouco de entrosamento, mas até domingo teremos tempo de acertar nosso posicionamento?, acredita Diego, o mais cobrado por Estevam no treino tático desta quinta-feira à tarde. ?Nem me importo mais com os gritos do treinador. É o jeito dele. Sei que o Estevam confia no meu trabalho e quero corresponder.? Além de copiar a bem-sucedida formação tática do Atético-PR, Estevam reforçará a marcação do Palmeiras em razão do reconhecido poderio do adversário e porque não dispõe de boas alternativas para compor o ataque. Com a lesão muscular de Thiago Gentil, que o deixará fora da equipe por três semanas, restam Renaldo, Rafael Marques ? que ainda não corresponderam às expectativas ? e os jovens Zé Eduardo, que atuou por alguns minutos na derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, na terça-feira, e Ricardinho. A partir desta quinta-feira, surgiu outra opção para o setor ofensivo: o atacante Alex Afonso, ex-Portuguesa e Alverca, de Portugal, começou a treinar, mas como está há pelo menos três meses sem atuar, precisará melhorar o condicionamento físico até ficar à disposição. O zagueiro Leonardo fraturou o nariz numa dividida com o atacante Renaldo e ficará por alguns dias afastado. Não está descartada a hipótese de cirurgia.