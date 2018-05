Palmeiras quer jogar última rodada com a camisa da Chapecoense

O Palmeiras, campeão brasileiro com antecedência, pedirá à CBF para jogar com a camisa da Chapecoense na última rodada do Brasileirão, na partida contra o Vitória. O clube já tem o aval de Crefisa e FAM, seus patrocinadores e também solicitará a liberação da Adidas para poder prestar essa homenagem.

O clube paulista foi um dos que mais sentiu a tragédia com a Chapecoense, rival no último domingo, no jogo que confirmou o seu nono título brasileiro. "A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o acidente do avião da Chapecoense e torce por boas notícias", disse o clube, através de seu Twitter, poucas horas após a confirmação do acidente.

Além disso, o alviverde se uniu a outras equipes brasileiras e se disponibilizou a emprestar gratuitamente alguns de seus jogadores à Chapecoense e também pediu que a equipe não possa ser rebaixada no Campeonato Brasileiro nos próximos três anos. "Trata-se de gesto mínimo de solidariedade que se encontra ao nosso alcance neste momento, mas dotado do mais sincero objetivo de reconstrução desta instituição e de parte do futebol brasileiro que fora perdida hoje".

O técnico Cuca, comandante do Palmeiras na conquista do Brasileirão, não escondeu a emoção com a tragédia com um clube que possui uma relação tão próxima. "Lamento profundamente o acidente. Foi meu último time como jogador e estava construindo uma história fora do Brasil. Tristeza enorme".