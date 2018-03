Palmeiras quer Juninho para o Mundial As negociações para ter o meia Juninho Pernambucano continuaram nesta sexta-feira no Palmeiras. Dirigentes afirmavam hoje que o presidente do clube, Mustafá Contursi, passou algumas horas da tarde reunido com o empresário Cláudio Guadagno, responsável pela negociação do meia Juninho Pernambucano. Embora negue o encontro - "eu estava almoçando no Jockey Club com amigos" -, Guadagno afirmou que o jogador deve mesmo disputar o Mundial de Clubes da Fifa pelo time do Parque Antártica. "Depois disso ele (Juninho) segue para jogar na Europa", disse. O Palmeiras tem até segunda-feira para definir quais serão os dois jogadores inscritos na segunda fase da Libertadores. Um é o lateral-direito Arce. A segunda vaga estaria reservada para o ex-atleta do Vasco. Comenta-se que a negociação ainda não foi concretizada por causa de um problema no tempo de contrato. Contursi estaria exigindo que o jogador ficasse no clube até dezembro, pelo menos. Mas Juninho já estaria negociado com o Atlético de Madrid, clube para o qual se transferiria logo após o Mundial. "Para fechar o negócio falta apenas um contato do Palmeiras. Até agora ninguém nos fez qualquer oferta", garantiu o empresário.