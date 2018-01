Palmeiras quer mais atenção ao futebol A estrutura do futebol do Palmeiras começa a mudar em março. Promessa de presidente. Affonso Della Monica espera fechar o ciclo de decisões políticas no Palestra Itália para em seguida atacar de vez no esporte que é a essência do clube e que o levou a aceitar a indicação à sucessão de Mustafá Contursi. "Neste mês ainda temos eleição para renovar parte do Conselho Deliberativo e quem vai dirigi-lo", ressalta o dirigente, que assumiu há menos de um mês. "Depois, pretendo definir a organização no futebol." A intenção é a de ter dois diretores para comandar o elenco profissional, um para as demais categorias e até contratar um administrador para o Centro de Treinamentos. "Com isso, haverá distribuição de obrigações e descentralização de poder." Della Monica evita comparações com o antecessor, de quem é amigo e para o qual guarda elogios como administrador. "Recebi o clube em excelentes condições financeiras, com 12 mil sócios pagantes e com tudo em ordem", ressalta. Ao mesmo tempo garante que não vai concentrar decisões, mas trai um aspecto perfeccionista. "Gosto de saber de tudo", diz. "Estou aqui, mas preocupado com tanta coisa para fazer no clube", admite. "A cabeça fica dividida e eu fico em contato direto com a sede." O novo presidente ainda não perdeu o costume de chefiar a delegação, toda vez que sai de São Paulo. Hábito que se acentuou nos últimos 12 anos, desde que se aposentou do cargo de delegado de polícia. "Não perdi partidas em nenhum lugar", vangloria-se. "Estive com o time nos bons e nos maus momentos. Fiz questão de estar sempre perto dos jogadores." Drible - É a ligação com o futebol e a tendência conciliatória que o fizeram driblar rejeição da oposição, nas eleições de janeiro. Della Monica insiste que não abandonará o time nem toca na questão de "bom e barato", que caracterizou as contratações desde o fim da parceria de nove anos com a Parmalat. "Veja bem, eu quero política de pés no chão, o que não significa necessariamente bom e barato", frisa. "Se o clube tiver condições de investir bem em um jogador, isso acontecerá", adianta. "Se pudermos pagar um salário alto, desde que valha a pena, o faremos. Só não esbanjaremos, sem planejamento." Della Monica acredita no potencial do elenco que tem à disposição. Aposta no crescimento dos jogadores que vieram - André Cunha, Bruno, Marcel, Cristian, Warley, Fabiano -, ainda pretende acertar com um meia e confia no trabalho de preparação física comandado por Moraci Sant?Anna. "Esse grupo tem qualidade", diz o presidente. "Os jogadores podem se desenvolver e temos como competir com nossos principais rivais." Parceria, por enquanto, é tema que não se discute no Parque Antártica. O barulho feito em torno do Corinthians não assusta Della Monica, que também não afasta possibilidade de negociar com eventuais investidores. "Nós tivemos a parceria mais duradoura, de 92 a 2001", recorda. "Se surgir algo do mesmo nível, estamos abertos para estudar", afirma. "Mas sinceramente não sei o que outros clubes estão fazendo, até porque não conheço detalhes do acordo."