Palmeiras quer manter a tranquilidade no Brasileirão

Os jogadores do Palmeiras querem manter a tranquilidade para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O clube volta a campo apenas na próxima quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, pela 25.ª rodada.

De acordo com o atacante Robert, o Palmeiras não pode se preocupar com os resultados dos rivais. "O grupo é muito forte e tem demonstrado coisas boas. Então, devemos ter tranquilidade e manter o foco. Estamos no caminho certo e voltaremos a vencer", garante.

O volante Souza destacou a boa semana de treinos para o confronto. "Treinamos forte essa semana, mas isso é muito bom, pois visamos uma boa preparação para esse jogo contra o Cruzeiro, que será importante para que o time se mantenha na frente."

Os jogadores do Palmeiras treinaram neste sábado na Academia de Futebol. O grupo ganhou folga para este domingo e só se reapresenta na segunda-feira, quando participa de um novo treinamento.