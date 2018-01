Palmeiras quer montar time alto nível O Palmeiras montará um time de alto nível para a disputa dos campeonatos de 2003. "Serão contratados quatro ou cinco jogadores de ponta, jogadores indiscutíveis que deixarão a torcida palmeirense muito feliz", afirma Márcio Trevisan, assessor de imprensa do clube. O fato de o Palmeiras disputar a Segunda Divisão do Brasileiro - apesar de ainda haver esperanças de uma virada de mesa - não vai afastar jogadores do clube, segundo Trevisan. "O Palmeiras paga bem e paga em dia. Isso é levado em conta quando os jogadores assinam contrato." Com certeza, serão contratados um lateral-esquerdo, um zagueiro, um meia e um atacante para substituir Rubens Cardoso, Alexandre, Lopes e Itamar, que deixaram o clube. O zagueiro César também saiu e foi contratado Índio, do Juventude. O atacante Dodô continua. "Quero dar a volta por cima no Palmeiras", afirma. O lateral-direito Arce pode se transferir para o Gamba Osaka, do Japão. Por isso Neném, que estava no Goiás, está voltando ao time. A Comissão Técnica deve receber o reforço de Dudu, um dos mais importantes jogadores do clube nos anos 70. Ele seria o supervisor de Futebol, cargo que não existe hoje no Palmeiras. Trabalharia ao lado de Milton de Carlo e Sebastião Lapola, gerente e diretor de Futebol. Os preparadores-físicos Valmir Cruz e Irineu Loturco serão mantidos. Trabalharão com Fred Smânia, auxiliar-técnico do recém-contratado Jair Picerni.