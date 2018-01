Palmeiras quer o atacante Aloísio Jair Picerni acha que o Palmeiras tem um problema sério, que precisa ser urgentemente resolvido caso queira voltar a brilhar e a conquistar bons resultados. Falta um atacante ao time, daquele que fica na área, não perde oportunidade e é popularmente chamado de "matador". O nome preferido do treinador e já pedido à diretoria é o de Aloísio, de 27 anos, que está no Paris Saint-Germain. O jogador tem as características que Picerni define como necessárias para formar o ataque com Dodô, Nenê ou Muñoz: é alto (1,85m), joga na área e sabe fazer gols. "O Dodô é um segundo atacante e o Nenê e o Muñoz jogam fora da área. Está faltando um artilheiro", comentou Picerni, que preferiu não citar nomes. Nenê foi emprestado pelo Paulista por mais um ano e fica no clube para o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Dodô e Muñoz, que têm contrato em vigor, foram mantidos no elenco. Thiago Gentil, que retornou do Figueirense, ainda não tem sua situação definida. O presidente Mustafá Contursi está correndo atrás do atacante do Paris Saint-Germain. O clube não deverá dificultar sua liberação. O PSG é apenas o 8º colocado do Campeonato Francês e quase não tem chances de lutar pelo título desta temporada. Além de tudo, os franceses vivem séria crise financeira. O maior problema para o Palmeiras será mesmo o salário do atleta, bem acima dos padrões brasileiros. A vontade de retornar ao País, porém, pode ser um aliado. Aloísio foi revelado pelo Goiás e transferiu-se para a França em 1999, onde começou atuando pelo Saint Étienne. Depois de duas boas temporadas, foi contratado pelo PSG. Mas nem só bons momentos viveu o atacante no Velho Continente. Em meados de 2002, foi condenado a pagar multa e até a quatro meses de prisão por utilização de passaporte falso. No Campeonato Brasileiro, no qual o Palmeiras terminou na 24ª posição e foi rebaixado para a segunda divisão, um dos principais problemas foi a ineficiência do ataque. Nenê, Dodô e Muñoz até que fizeram boas partidas, mas marcaram pouquíssimos gols. Tanto que o artilheiro na competição foi o lateral-direito Arce, com 9. Nenê, o segundo goleador, fez só 5. No total, a equipe marcou 37 vezes em 26 partidas.