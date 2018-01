Palmeiras quer o atacante Everton, do Bragantino O ?atacante de futuro? pedido pelo técnico Caio Júnior é Everton, do Bragantino, e não Ferreira, do Ipatinga, como chegou a ser especulado. O gerente de futebol do Palmeiras, Toninho Cecílio, já entrou em contato com o clube de Bragança Paulista para efetuar a contratação. Os dirigentes do Bragantino aceitam negociá-lo, mas informaram que só tratarão disso após as semifinais do Paulistão. Everton tem 21 anos e contrato com o clube de Bragança até julho. Parte de seus direitos federativos pertence a um empresário de São José dos Campos. A questão salarial não deve ser problema. Everton recebe cerca de R$ 5 mil, salário que, no Palmeiras, é equivalente ao de um jogador recém-promovido dos juniores. Caio Júnior já havia elogiado Everton publicamente, após o empate com o Bragantino por 1 a 1, em fevereiro. O treinador destacou a velocidade e a habilidade do atacante, que atua quase como um ponta-direita.