Palmeiras quer outro lateral e um meia A contratação do lateral-direito André Cunha ainda não fechou o ciclo de contratações do Palmeiras para a temporada. A pedido do técnico Estevam Soares, a diretoria tenta trazer mais um lateral-esquerdo e um meia. Para a lateral, a justificativa é a de que Lúcio - que teria sido sondado pelo Celta, da Espanha, mas a proposta não se confirmou - não tem um reserva a altura, pois Xavier ainda é muito inexperiente. O meio-campo é o grande problema dos dirigentes, que já flertaram com Felipe e Juninho Paulista e se interessaram por Tcheco e Romagnoli. "Não há muitas opções no mercado", lamenta Estevam, que ainda não perdeu a esperança de contar com Roger, do Benfica, de Portugal. Mas os próprios dirigentes admitem que o negócio é muito difícil. Entre esta segunda e terça-feira, Magrão deve responder à diretoria se aceita ou não a proposta para se transferir para o FC Moscou. Os russos oferecem US$ 80 mil mensais de salários.