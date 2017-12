Palmeiras quer renovar com Baiano O lateral Baiano deve ser o primeiro dos jogadores do Palmeiras que têm contrato até o fim do mês a renovar seu compromisso com o clube para 2004. O representante do jogador, Roberto Tadeu, diz que foi procurado pelo diretor de Futebol, Mário Giannini, e informado do desejo dos dirigentes do Parque Antártica em manter o atleta para a próxima temporada. ?Temos uma reunião marcada para terça-feira e esperamos chegar a um acerto.? Segundo Tadeu, Baiano tem propostas de clubes da Espanha e da Itália, mas vai dar prioridade à palmeirense. Um dos motivos que estão contando para a posição do lateral é sua ambição de voltar a ser convocado para a seleção brasileira, que no ano que vem continua a disputar as Eliminatórias da Copa de 2006. O jogador já defendeu a seleção quando jogava no Santos. ?Nosso objetivo no Palmeiras é conseguir um contrato de média a longa duração, entre um e dois anos?, disse o representante, que tem esperança de encontrar espaço no Parque Antártica para outros atletas sob sua tutela. O lateral Lúcio e o meia Elson continuam em compasso de espera. O empresário dos dois jogadores, Oliveira Júnior, disse ainda estar aguardando um contato por parte dos dirigentes do Palmeiras para iniciar a renovação de contrato dos dois atletas. Antes de entrarem em férias ambos afirmaram seu desejo de permanecer no grupo comandado por Jair Picerni, que renovou seu contrato na quarta-feira, mas também garantiram ter proposta de outros clubes. O caso é o mesmo do zagueiro Daniel, que deve negociar pessoalmente a sua permanência no Palmeiras. Enquanto não é chamado pelos diretores do clube para falar de sua renovação de contrato, o jogador continua seu tratamento de recuperação de uma contusão no joelho, que o tirou das duas partidas finais do time na disputa do título da Série B do Campeonato Brasileiro.