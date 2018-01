Palmeiras quer repetir campanha da 2ª fase Os jogadores do Palmeiras viajaram para a cidade de Extrema, sul de Minas, onde ficarão concentrados até quinta-feira, com um pensamento fixo: conquistar o quanto antes o acesso para a Série A em 2004. Tanto os líderes do grupo quanto o técnico Jair Picerni admitem que o ideal é somar o maior número de pontos nas três primeiras partidas do quadrangular, repetindo a campanha da segunda fase quando o time disparou na liderança da chave após três vitórias consecutivas e garantiu a classificação para a etapa final com uma rodada de antecipação. O primeiro desafio será sábado contra o Botafogo, às 21h40, no estádio Caio Martins, em Niterói. A diretoria botafoguense deve colocar apenas 10 mil ingressos à venda, dos quais mil serão destinados à torcida palmeirense. "É importante começar bem e somar o maior número de pontos no início. Mas agora as coisas não serão tão fáceis porque restaram as melhores equipes da competição. Não creio que alguma possa disparar na tabela", aposta o volante Magrão. O atacante Vágner Love apresentou a mesma linha de raciocínio "Se o comportamento da fase anterior for mantido, o Palmeiras vai subir. Ganhamos muitos pontos que nos permitiram atuar mais tranqüilos depois." Picerni preferiu se basear nos números para falar sobre sua expectativa para a fase final. Com 12 pontos, garante, o acesso estará garantido. "Só peço à torcida que não espere a mesma facilidade da fase anterior. Dos quatro times que chegaram, Palmeiras, Botafogo e Sport são muito técnicos, apresentam formas parecidas de jogar. É claro que se der para mostrar nossa força desde as primeiras partidas do quadrangular, melhor. Mas volto a dizer que Deus dá todas as chances para quem trabalha." A marcação da partida para Niterói foi recebida com naturalidade. Mas boa parte do elenco preferia que fosse disputada no Maracanã, estádio que ofereceria mais espaço para a equipe tocar a bola. "Em termos de gramado, não posso falar nada, porque faz tempo que não vou trabalhar no Rio de Janeiro. Mas seria bom atuar no Maracanã, é um dos maiores estádios do mundo. Agora, se o Botafogo mandou todas as suas partidas até agora em Niterói, não teria razão para mudar de casa no momento decisivo. Pode-se até falar que o público será pequeno, mas até aí o Marília também está jogando para platéias não tão numerosas e mesmo assim chegou à fase final", comentou Picerni. Magrão recorreu à história do clássico para questionar o local onde será realizado. "Se pegarmos a relação dos confrontos entre Palmeiras e Botafogo-RJ, dá para contar nos dedos as vezes que se enfrentaram no Caio Martins. Dez mil pessoas para um jogo desse é muito pouco. Já atuei neste estádio pelo São Caetano e posso dizer que certamente a partida será complicada." Vágner Love ressalta a capacidade que o time demonstrou ao longo da Série B nas partidas de fora de casa para sonhar com um bom resultado em Niterói. "Nosso retrospecto é muito bom", avalia, atentando para o fato que das 18 vitórias do time, nove aconteceram longe de São Paulo. "Entre os adversários da Série B, não marcamos gols apenas no Botafogo. Sábado, o jogo certamente será muito marcado."