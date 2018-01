Palmeiras quer Róbson ou Fabri A diretoria do Palmeiras quer aproveitar o momento de otimismo provocado pela vitória de sábado (3 a 0) sobre o América-MG para fechar a contratação de um atacante nesta semana. Róbson, do Paysandu, e Rodrigo Fabri, do Grêmio, são os mais cotados. Com Róbson está tudo acertado. O jogador aceitou a proposta feita pelo Palmeiras, que lhe ofereceu R$ 50 mil de salário e ?luvas? de R$ 100 mil. O que está dificultando a negociação é que o clube paraense insiste em receber R$ 500 mil para liberar os direitos federativos do atacante ou em receber Vágner ou Thiago Gentil em troca. O Palmeiras propôs ceder o atacante Anselmo, mas a diretoria do Paysandu avisou que não aceita. Leia mais no Jornal da Tarde