Palmeiras quer superar trauma contra o Guará no Paulistão Abalado após a eliminação na Copa do Brasil, o elenco do Palmeiras retornou aos treinos nesta sexta-feira tentando esquecer o mau desempenho na decisão por pênaltis contra o Ipatinga, na quinta à noite, no Palestra Itália. A ordem no Palmeiras é esquecer a eliminação na Copa do Brasil e pensar somente na partida decisiva deste domingo, contra o Guaratinguetá, pelo Paulistão, quando só a vitória mantém os palmeirenses vivos na competição. "Temos de encarar a eliminação na Copa do Braisl como motivação para nos classificar para a semifinal do Campeonato Paulista", afirmou o técnico Caio Júnior no treino da equipe, realizado na manhã deste sábado. Para o jogo contra o Guaratinguetá, o Palmeiras conta com a volta do zagueiro Nen, que estava fora dos gramados nos últimos três meses devido uma lesão. Além dele, outro que entra como titular é o atacante paraguaio Florentín, que substitui Osmar. Nem pega a vaga de Dininho, um voto de confiança para o jovem zagueiro David, um dos mais abalados na desclassificação contra o Ipatinga. Ele começou o ano como última opção da zaga palmeirense, mas conseguiu seu lugar cativo na defensiva alviverde. "Quando joguei pela seleção no Sul-Americano sub-20 [começo de 2007], chegamos nas últimas rodadas precisando de vitórias e de outros resultados. E conseguimos a classificação para as Olimpíadas. Se aconteceu daquela vez, pode acontecer agora", lembrou David. Sobre a questão de quem cobraria uma eventual cobrança de pênalti, Caio Júnior continua confiando em Edmundo - que perdeu uma contra o Ipatinga -, e diz que Florentín vem como uma segunda opção. A equipe titular escalada pelo treinador para o jogo contra o Guaratinguetá será: Diego Cavalieri; Amaral, David, Nem e Leandro; Pierre, Martinez, Michael e Valdívia; Edmundo e Florentín.