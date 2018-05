Palmeiras quer trocar Vágner Love pelo meia Éverton

O Palmeiras só aceita liberar Vagner Love, com quem tem contrato até junho, se o Flamengo ceder o meia Éverton. Essa é a posição do presidente Luiz Gonzaga Belluzzo. Ele espera resolver a situação o mais rápido possível - o que significa dizer antes da reapresentação do elenco dia 5. E mandou um recado para os amigos cariocas da Gávea: de graça não tem negócio e o jogador terá de permanecer no Palestra.

"Pagamos caro pelo Vagner, com seus salários e luvas. O que nós queremos, já que ele quer sair, é uma troca justa. De graça, o Vagner não sai." Segundo Belluzzo, o meia Éverton é o único jogador do Fla que interessa ao Palmeiras. Há ainda uma pequena possibilidade de a comissão técnica aceitar conversar sobre a troca com o volante Kléberson. Fierro, lateral-direito chileno, foi cogitado. "Esse não queremos mais", disse Belluzzo.

Éverton é jogador da Traffic, parceira do Palmeiras. Só que a renovação do meia com o Fla já está bem encaminhada, e o rubro-negro não tem interesse que ele saia. "Então, não tem negócio", bateu o pé Belluzzo caso o rival carioca complique o negócio.

Belluzzo é cauteloso para se referir à transação de Love. Ele prefere desconversar que o atacante não jogará mais no Palmeiras, embora admita que o clima ficou ruim. "A iniciativa [de sair] partiu dele e não do Palmeiras. O Vagner ainda tem contrato."

Nesta segunda-feira, o empresário de Love, Evandro Ferreira, reiterou que seu cliente deseja ir embora, jogar no Flamengo, e revelou que o Palmeiras deve salários ao jogador. "Não sei o quanto está atrasado, não sei se é um ou são dois meses", comentou Ferreira.

Belluzzo negou atraso na folha de pagamento do clube, mas reconhece que o Palmeiras deve a Love direitos de imagem. "Acho que é um mês." Seriam R$ 200 mil. O responsável pela área financeira do clube, Fábio Raiola, confirmou a pendenga.