Palmeiras quer um lateral-esquerdo No Palmeiras, uma reunião realizada nesta sexta-feira entre o treinador Vanderlei Luxemburgo e o diretor de Futebol, Sebastião Lapola, definiu que a contratação de um lateral-esquerdo é a prioridade. Os nomes mais cotados são os de Léo e Rubens Cardoso, que pertencem ao Santos. Uma troca envolvendo os dois clubes pode acontecer a qualquer momento, já que o clube da Baixada Santista demonstrou interesse pelos volantes Galeano e Claudecir, que não estão nos planos de Luxemburgo. O atacante Dodô, que disputou a Liga Rio-São Paulo pelo Botafogo do Rio de Janeiro, também interessa. ?As negociações com o Santos existem, mas não quero falar em nomes porque as coisas são discutidas internamente?, disse Lapola. Neste final de semana, Luxemburgo e Lapola vão definir mais uma lista de dispensados. ?Estamos com um elenco com mais de 30 jogadores, e precisamos enxugá-lo. Ainda mais porque promovemos seis jogadores do Palmeiras B recentemente. A partir de terça-feira, que não for aproveitado vai treinar em separado?, garantiu o dirigente. Da equipe que disputou o primeiro semestre já não fazem mais parte dos planos, além de Claudecir e Galeano, os laterais Adauto e Daniel e o volante Fernando. A planificação de Vanderlei Luxemburgo inclui a partir de terça-feira treinamentos fïsicos. Na segunda parte da preparação para a Copa dos Campeões, que começará em julho, a equipe deverá realizar jogos amistosos fora da cidade de São Paulo.