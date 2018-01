Palmeiras quer um técnico agregador A diretoria do Palmeiras ainda não acertou a contratação do novo treinador, mas já tem o perfil do comandante da equipe para o Campeonato Brasileiro. Além do velho discurso de um "agregador e motivador de jogadores", o futuro técnico não poderá indicar reforços e terá de incluir no elenco jogadores formados nas categorias de base. "Não aceitaremos indicações do treinador. Trazemos os jogadores solicitados, depois ele vai embora e os jogadores ficam", comentou o diretor de Futebol Salvador Hugo Palaia. "O presidente (Affonso Della Monica) e eu chegamos à conclusão de que a solução está nas categorias de base", apontou. O não aproveitamento dos atletas revelados pelo clube foi uma das críticas feitas ao trabalho de Candinho, que se defende. "Não podia utilizar os jogadores do Palmeiras B, porque estão disputando a Série A3 do Paulista." Mais modificações também ocorrerão na comissão técnica. Além da demissão do preparador físico Moraci Sant?Anna, mais gente pode sair. Nos próximos dias, os médicos Fúlvio Rosseti e Vinícius Martins - que ainda não conseguiram recuperar o colombiano Muñoz - devem perder o cargo. "Chegou a hora de mudar muita coisa aqui dentro", ameaçou Palaia. Os próprios jogadores podem sentir a fúria do dirigente. Diego Souza, que fez gestos irônicos para a torcida ao ser substituído, na derrota para o Santo André, por 2 a 1, quarta-feira, foi duramente criticado. "Ele jamais poderia ter feito aquilo. A torcida merece respeito", apontou, sem dar como certo seu aproveitamento no Brasileiro. "Depende do novo treinador. Mas ele tem espaço no Palmeiras... pode jogar na equipe B." Reforços - Entre esta sexta e terça-feira, 3 reforços devem ser apresentados: o zagueiro Leonardo (ex-Bahia) e os atacantes Sérgio Gioino (Universidad de Chile) e Washington (está se desligando da Lusa).