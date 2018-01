Palmeiras quer usar atletas emprestados para fazer negócio

Enquanto o Palmeiras procura por reforços para a próxima temporada, o técnico Marcelo Oliveira vai receber 18 "novos" jogadores que não empolgam. São os atletas que pertencem ao time alviverde e retornarão de empréstimo. Deles, apenas dois devem ficar e os demais devem ser reemprestados ou usados em negociações para arrecadar novos fundos.

O zagueiro Thiago Martins e o lateral-esquerdo Victor Luis, que estavam, respectivamente, no Paysandu e Ceará, devem ser aproveitados em 2016, pelo menos, é o que o diretor de futebol, Alexandre Mattos, já revelou em algumas entrevistas. Na lista dos 18 jogadores que não devem ficar, existem vários bem conhecidos pelo torcedores, como Mendieta, Felipe Menezes e Patrick Vieira.

O fato é que alguns deles dificilmente voltam a jogar no Palmeiras, pois têm contrato, no máximo, até o fim do ano que vem. Dos atletas que voltam, quem tem contrato mais longo é o atacante Rodolfo, primeiro reforço anunciado em 2014. Seu vínculo se encerra no dia 30 de novembro de 2018.

O volante João Denoni também entraria na lista dos retornos, mas o jogador, que estava no Atlético-GO acertou com o Ituano para a disputa do Campeonato Paulista. Já Mendieta e Tiago Real podem permanecer no Olímpia e Bahia, clubes ondem atuaram nesta temporada.

Veja a lista dos jogadores que voltam para 2016, clube que jogaram nesta temporada e a data que se encerra o contrato deles com o Palmeiras.

LATERAIS

Victor Luis - Ceará - 30/6/2017

Weldinho - Oeste - 31/12/2016

ZAGUEIROS

Gabriel Dias - Boa Esporte - 31/12/2016

Luiz Gustavo - Vitória - 31/10/2017

Thiago Martins - Paysandu - 30/6/2016

Wellington - Atlético-PR - 30/6/2016

VOLANTES

Bruninho - Santa Cruz - 11/2/2018

João Denoni - Atlético-GO (já acertou com o Ituano) - 30/6/2017

Renato Augusto - Joinville - 30/6/2019

MEIAS

Diego Souza - Portuguesa - 31/7/2017

Felipe Menezes - Goiás - 30/6/2016

Mendieta - Olímpia - 30/6/2017

Patrick Vieira - Náutico - 31/5/2018

Tiago Real - Bahia - 31/12/2016

Bruno Dybal - Figueirense - 30/4/2016

ATACANTES

Leandro - Santos - 31/12/2017

Maikon Leite - Sport - 31/12/2016

Mazinho - Oeste - 30/7/2017

Rodolfo - Oeste - 30/11/2018