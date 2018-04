Palmeiras quer vaga na Libertadores já na próxima rodada

A suada vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 deixou o Palmeiras em boa situação no Campeonato Brasileiro. Com 58 pontos, na quarta colocação, o time depende só de si para conseguir a vaga na Libertadores. Santos e Flamengo também estão na disputa, mas o consenso entre os palmeirenses é de que a principal luta será contra o Cruzeiro, quinto, com 57. Com uma combinação de resultados, é possível obter a classificação já na próxima rodada - basta que o Palmeiras vença o Internacional no Sul e o Cruzeiro perca para o Sport, em Recife. Os jogos serão no outro domingo (25). "Seria ótimo acabar logo com esse sofrimento", admitiu o atacante Rodrigão. "Sou Sport desde criancinha e vou ficar na torcida", emendou Pierre. Com 48 pontos, o Sport tem chances remotas de rebaixamento. Mas o sonho do time de Recife é a classificação para a Copa Sul-Americana. Por isso, os palmeirenses apostam que a equipe do técnico Geninho vai com tudo pra cima do Cruzeiro. Já em Porto Alegre há a expectativa de que o Inter, sem chance de cair ou chegar à Libertadores, "não se esforce tanto" contra o Palmeiras. O técnico Abel Braga deu férias antecipadas a alguns de seus principais jogadores e a derrota do Inter complicaria a vida do rival Grêmio, que também está luta com o Palmeiras pela vaga na Libertadores. Questionado se espera mesmo essa "cooperação" do Inter, o técnico Caio Júnior se mostrou reticente. "Só vamos ver isso no dia do jogo. Até lá, não adianta especular." O técnico disse só ter certeza de uma coisa: "Não vamos jogar pelo empate, mas pela vitória. Queremos chegar à última rodada dependendo só de nossas forças, e pra isso precisamos vencer o Inter lá." A última rodada será disputada no dia 2 de dezembro. O Palmeiras vai receber o Atlético Mineiro de Emerson Leão no Palestra Itália, enquanto o Cruzeiro pega o rebaixado América de Natal, no Mineirão. "É quase impossível o Cruzeiro perder ponto nesse jogo", opina Edmundo. É por isso que o Palmeiras quer resolver tudo na próxima rodada.