Palmeiras quer vencer para subir mais Emerson Leão completou na última semana um mês de trabalho no Palmeiras. E foi a fase mais vitoriosa do clube na temporada, com cinco vitórias e três empates. O invicto treinador não se contenta, continua ambicioso e neste domingo, diante do Fluminense, às 16 horas, em Volta Redonda, pode colocar o time na 5.ª colocação, que seria a melhor nesta edição do Campeonato Brasileiro. Teria de vencer e torcer por tropeços de Ponte Preta, Santos e Botafogo. "Agosto está sendo muito bom, estou satisfeito, mas o Palmeiras, clube grande, de tradição, não pode limitar-se a curtir só um mês", afirma. Tem razão. Desde abril, quando o campeonato começou, o clube amargou muitas decepções. Na estréia empate e oitava posição. Na segunda rodada, vitória sobre o Brasiliense e o sexto lugar. De lá para cá, queda livre, até a demissão de Paulo Bonamigo e a contratação de Leão. Nos oito jogos sem derrotas, ascensão na tabela e diferença de só 7 pontos para o líder Corinthians. Querendo entrar em setembro lutando pela liderança, Leão colocará um time ofensivo diante dos cariocas, com Gioino e Warley na frente, dois meias Juninho e Marcinho e um lateral-esquerdo, Michael (Lúcio e Fabiano estão contundidos), que é armador de origem e entra com a recomendação de explorar os espaços nas costas de Gabriel. "Ele tem uma criatividade grande do meio para a frente e não podemos castrá-la," revela o treinador, sobre a liberdade dada ao jovem ala. Enfatiza, contudo, que quando Baiano - de volta graças à suspensão de Correia - estiver no apoio, ele terá de auxiliar na marcação. "O bom senso sugere que não podemos atacar pelas laterais na mesma proporção ao mesmo tempo." Leão sabe da força do Fluminense atuando em casa. Porém, disfarça. Seu discurso otimista mantém o grupo com alto astral. Prefere salientar a receita de como superar o rival no Rio, do que ficar falando das precauções. "Algumas peças deles precisam de atenção especial", prega. "E também temos o Juninho, o Marcinho, o Warley..."