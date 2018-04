Palmeiras quer vitória na Vila para manter vantagem

Os jogadores do Palmeiras consideram fundamental conseguir a vitória no próximo domingo no clássico diante do Santos, na Vila Belmiro, pela 27.ª rodada do Brasileirão. Para o meia Cleiton Xavier, a equipe deve atuar com coragem.

Veja também:

Traffic admite ajudar Palmeiras a trazer Kléber de volta

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Estamos mantendo a humildade, pois só assim conseguiremos continuar lutando pela ponta. Mas não podemos deixar de lado o espírito guerreiro e corajoso que nos fez chegar até aqui. Mesmo atuando fora de casa, temos condições de buscar os três pontos", afirma Cleiton Xavier.

O zagueiro Marcão também espera um jogo difícil. "Acho que não existe favorito em clássico. Nós sabemos que é muito complicado atuar na Vila. As dificuldades são enormes, até porque o Santos perdeu na última rodada".

Cleiton Xavier ficou de fora da vitória contra o Atlético-PR. Ele será uma das novidades contra o Santos.