Palmeiras quer zagueiro e atacante O Palmeiras quer pelo menos dois reforços para a próxima temporada, desde que consiga renovar com os jogadores que conquistaram a Série B do Brasileiro. Segundo Fred Smania, auxiliar-técnico de Jair Picerni, o time necessita de um zagueiro e de um atacante especialista em jogo aéreo, um antigo pedido do próprio treinador. Segundo Fred Smania, ainda não foi elaborada nenhuma lista de reforços. "Só faremos indicações se o contrato do nosso atleta for renovado", afirmou o auxiliar, que ainda torce pela renovação de Baiano e Daniel Martins, opções na lateral-direita. Marcelo Silva, volante que jogou no Atlético-MG e Spartak de Moscou, não interessa. "Não precisamos de volantes. Temos muitas opções nessa posição", justificou Fred Smania. O Palmeiras praticamente definiu sua pré-temporada. A equipe vai para Monte Sião, entre 9 e 17 de janeiro, e fica no Oscar Inn Sports Eco Resort, de propriedade do ex-jogador Oscar. "É a melhor opção. Tem uma boa infra-estrutura, três campos oficiais com um ótimo gramado, piscina e academia", disse Fred Smania. Os laterais Baiano e Lúcio seguem negociando a renovação de contrato com a diretoria do Palmeiras.