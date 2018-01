Palmeiras reabilitado com 2 de Diego O Ituano não é o Cerro Porteño, mas funcionou o teste de Candinho para a estréia do Palmeiras na Primeira Fase da Taça Libertadores da América, marcada para quarta-feira, contra o time paraguaio, em Assunção. Na tarde deste domingo, em Itu, no estádio Novelli Júnior, o Palmeiras entrou apostando na raça e na força física. Não jogou bonito, mas goleou o Ituano por 4 a 1 e encerrou jejum de seis jogos sem vitória. O técnico palmeirense queria a recuperação psicológica do elenco e não escondia que, praticamente sem pretensões de título no Paulistão, buscava usar o jogo para fazer um teste para a Libertadores. Assim, tirou jogadores mais franzinos como Cristian e Marcel e entrou com três zagueiros. A grande novidade do jogo, porém, foi a volta de Diego Souza, afastado desde o bate-boca em Araras que culminou na demissão de Estevam Soares. Mais parrudo, Diego vestiu a 10 e foi o único meia da equipe. Jogou bem, principalmente no segundo tempo, fez dois gols e se redimiu com a torcida. No primeiro tempo, o Palmeiras pouco criou e o Ituano, ainda menos. Os times exageraram nas faltas e permaneciam bem longe de abrir o placar. Até que, aos 27 minutos, o lateral-direito do Ituano, Bosco, que substituía o titular Lima, suspenso, foi expulso pela segunda falta violenta. Cinco minutos depois, o Palmeiras achou um espaço vazio e conseguiu um segundo de inspiração. Magrão tabelou na meia-direita com Ricardinho, chutou mascado e fez 1 a 0. O volante, pouco antes do intervalo, quando já tinha cartão amarelo, fez falta feia no meio-campo. O Ituano pediu a expulsão, mas Paulo José Danelon não atendeu. Na segunda etapa, mesmo com um jogador a mais, o Palmeiras começou mal e foi até ameaçado. Rômulo, artilheiro do Ituano com 6 gols, perdeu gol feito na frente de Marcos logo no início. Aos poucos, porém, Diego Souza foi reencontrando seu futebol e o time melhorou. Primeiro, o meia tocou para Ricardinho, que acertou a trave. Depois, entrou na área pela esquerda e bateu forte. O goleiro André Luís falhou: 2 a 0. Aliviado, Diego, que chegou até a pedir para ser emprestado a outro clube após a discussão com Estevam e, na véspera, achava que ficaria afastado por alguns jogos, correu até o banco e abraçou Candinho, responsável por sua volta ao time. O Ituano, que estava invicto em seu estádio, ameaçou reagir graças à ajuda da defesa palmeirense. Bruno, que entrou no lugar de Correia, furou dentro da área e Ludemar, em posição de impedimento, completou para o gol. Aos 34, porém, Osmar completou cruzamento da esquerda e deu tranqüilidade ao Palmeiras. Dois minutos antes do fim, Diego teve a coroação de sua volta. Recebeu na meia, driblou um adversário e bateu forte no canto direito, de fora da área. A festa, dessa vez, foi no alambrado com a torcida. Se o futebol do Palmeiras não foi brilhante, a recuperação psicológica que Candinho queria apareceu e a crise fica, ao menos por enquanto, apazigüada. "Hoje parece que voltou a sorte. Mesmo chorada a bola entrou", resumiu Magrão. O Palmeiras foi a 14 pontos e ocupa a 8ª posição. O Ituano, que promoveu a estréia do técnico Agnaldo Liz, ex-Tubarão-SC, substituindo Leandro Campos, está em 10º, também com 14 pontos.