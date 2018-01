Palmeiras reage em Campinas: 2 a 0 A crise está temporariamente afastada do Palmeiras. O time venceu o Guarani hoje à tarde, em Campinas, por 2 a 0, com um futebol mais convincente e assumiu a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista com seis pontos (com o próprio Guarani). Quinta-feira, o time volta ao Parque Antártica para enfrentar o Ituano. "Jogamos com raça e superamos a falta de entrosamento", afirmou o volante Magrão. O Palmeiras, se não foi capaz de jogar um grande futebol, primou pela obediência tática. Desta vez, os laterais Neném e Marquinhos não avançaram ao mesmo tempo, como no jogo de quarta-feira contra o Operário pela Copa do Brasil. E o meia Pedrinho, encarregado de se aproximar de Anselmo no ataque, não se omitiu. Além de marcar um gol, trabalhou a bola com consciência e de seus pés nasceu a maioria das chances criadas no primeiro tempo. Nem a promessa de pagamento de bicho dobrado foi capaz de motivar os jogadores do Guarani. À exceção do meia Lúcio, os demais demonstraram falta de interesse e desceram para o vestiário debaixo de vaias. Marcos praticamente assistiu ao jogo no primeiro tempo, iniciado sob uma temperatura de 34 graus. Só foi ameaçado duas vezes. A primeira quando o meia Reinaldo recebeu a bola sem marcação, escolheu o canto mas chutou para fora. O próprio Lúcio desperdiçou a outra chance chutando cruzado à direita do goleiro. Marcando a saída de bola, o Palmeiras passou a dominar as ações aos 10 minutos. Com Magrão e Claudecir atuando em bloco, e Adãozinho exercendo a função de terceiro zagueiro, o time chegou ao primeiro gol aos 17. Anselmo foi derrubado na área por Gílson. Magrão cobrou o pênalti e marcou. O gol deu a tranquilidade que o time esperava. Com cinco jogadores no meio-campo, ficou fácil administrar a pressão do Guarani, cujos jogadores trabalhavam bem a bola mas falhavam no momento da conclusão. O Palmeiras passou a jogar no contra-ataque e aos 37 minutos chegou ao segundo gol. Após receber de Anselmo, Pedrinho marcou, contanto com a colaboração do zagueiro Bruno Quadros, que desviou a bola e enganou o goleiro Jean. Precisando reverter a desvantagem, Giba técnico do Guarani, alterou completamente o desenho tático de sua equipe no segundo tempo. Retirou o lateral Fabrício para a colocação do atacante Wágner, mas esqueceu de pedir aos seus comandados para jogar pelas pontas. O jogo passou a se concentrar no meio-campo, e as chances de gol do time de Campinas se sucedendo. No entanto, mais uma vez Marcos estava bem e salvou o Palmeiras. Aos 28 minutos, Magrão e Paulão foram expulsos após se agredirem. Treze minutos depois, o goleiro Jean, do Guarani, também recebeu o cartão vermelho após cometer falta em Neném, em lance grotesco em que o jogador atingido foi tentando se levantar para alcançar a bola ? que foi deslizando pela área e saiu pela linha de fundo. Ficha Técnica Guarani: Jean; Patrício (Vágner), Paulão, Bruno Quadros e Gílson; Émerson, Reinaldo, Alexandre (Esquerdinha) e Marquinhos; Lúcio e Rodrigão (Rinaldo). Técnico: Giba. Palmeiras: Marcos; Neném, Índio, Dênis e Marquinhos; Adãozinho, Claudecir (Leonardo), Magrão, Zinho (Correa) e Pedrinho; Anselmo (Muñoz). Técnico: Jair Picerni. Gols: Magrão (pênalti) aos 18 e Pedrinho aos 37 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Wilson Luiz Seneme. Cartão amarelo: Gílson, Lúcio, Índio, Dênis, Claudecir. Cartão vermelho: Paulão, Magrão e Jean. Local: Brinco de Ouro, em Campinas.