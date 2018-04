Palmeiras realiza treino físico com todos os reforços

ITU - Um dia depois de perder para o Red Bull em jogo-treino, o domingo do Palmeiras foi de atividades físicas na cidade de Itu, no interior de São Paulo, onde o elenco realiza pré-temporada. Ao contrário do que aconteceu no sábado, todos os reforços do clube para esse ano participaram do treinamento.

Depois de serem desfalque contra o Red Bull, os zagueiros Lúcio e Victorino, o lateral-esquerdo William Matheus, o volante França e o atacante Rodolfo, além de Leandro, que recentemente acertou a permanência no Palmeiras por quatro temporadas, treinaram normalmente. Diogo, único reforço a atuar no jogo-treino, também trabalhou com os companheiros.

Os atletas foram divididos em grupos e participaram de uma espécie de circuito de atividades físicas. Depois do treino, o clima foi de descontração pelos aniversários de Juninho, Alan Kardec e Jair Leite, auxiliar de Gilson Kleina, que não escaparam das tradicionais ovadas dos jogadores.