Palmeiras recebe o Botafogo no dia do possível título

Entrar em campo no possível dia do título é a sensação nova para o Palmeiras neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O time que liderou boa parte da competição tenta conter a ansiedade e na medida do possível, esquecer a chance de conquista para não se atrapalhar diante do Botafogo, às 17h, no Allianz Parque.

Dois anos e um dia depois da inauguração, o estádio pode receber nesta tarde o jogo mais importante desde então. O problema é exatamente esse rótulo de "provável festa" ao redor do encontro. A incerteza sobre se o domingo será o do título reside na necessidade de contar com outros resultados e no próprio temor de não tropeçar.

"A gente não pode pensar em outra coisa que não seja o no Botafogo. Estou esperando fazer um bom jogo, e que a gente possa vencer no domingo", disse o técnico Cuca.

Os quatro pontos de folga na liderança colocam o Palmeiras em uma situação de expectativa angustiante. Afinal, a longa espera de 22 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro pode acabar neste domingo, desde que outros dois jogos da rodada tenham resultados favoráveis, junto com o triunfo sobre o Botafogo.

A primeira combinação obrigatória é a vitória do Cruzeiro sobre o Santos, no Mineirão. O time paulista é o segundo colocado, um ponto à frente do Flamengo, e entra em campo no mesmo horário do jogo na capital paulista.

A segunda parte da torcida palmeirense por outros resultados terá início às 19h30, no Maracanã. O terceiro colocado Flamengo recebe o Coritiba. Se houver empate ou vitória paranaense, a conquista será do Palmeiras.

Entre tantas possibilidades, suposições e expectativas, o desafio do Palmeiras é não se enervar. A comissão técnica tratou de colocar o elenco desde terça-feira em regime de concentração, com viagem antecipada para o jogo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na quinta, e ida posterior para Atibaia, cidade do interior onde o elenco costuma se refugir antes de partidas decisivas.

O objetivo é evitar que a ansiedade da torcida seja transmitida ao desempenho em campo. Cuca não quer que os jogadores sejam atrapalhados pelo andamento da rodada. "Vamos ver o que acontece às 17h, o importante é o nosso jogo. Depois a gente vê o que acontece", disse.

Cuca nega ter mobilizado o elenco para se reunir em torno da televisão para acompanhar a partida do Flamengo. Para não atrapalhar o rendimento, vale pensar em comemorar o título em outras ocasiões.

Fora o Botafogo, o Palmeiras terá mais duas chances para definir. A primeira delas é na próxima semana, em São Paulo, contra a Chapecoense. Depois, na última rodada, o compromisso é contra o Vitória, em Salvador.

RETORNOS

Cuca não deve ter problemas para montar a escalação para enfrentar o Botafogo. O lateral-esquerdo Zé Roberto e o zagueiro Mina estão recuperados de lesões, voltaram a treinar com o grupo e aumentam as opções para o treinador, adepto de surpresas e de mistério nas escalações.

O time foi definido em atividade sábado pela manhã em Atibaia, sem a presença dos jornalistas. A tendência é a formação que empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, na quinta-feira, ter três mudanças.

Mina deve substituir Edu Dracena, Zé Roberto entra na vaga de Egídio e no meio, o técnico tiraria o volante Thiago Santos para colocar o meia Cleiton Xavier, como tem feito nos jogos do Palmeiras como mandante neste Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Vitor Hugo, Mina e Zé Roberto; Tchê Tchê, Moisés e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Técnico: Cuca

BOTAFOGO: Sidão, Alemão, Carli, Emerson, Diogo Barbosa; Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense, Bruno Silva, Camilo; Neilton e Rodrigo Pimpão. Técnico: Jair Ventura

Juiz: Elmo Cunha (GO)

Local: Allianz Parque

Horário: 17h

Na TV: Globo